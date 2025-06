Zugleich lobte Wüst das von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Investitionsprogramm. "Deutschland braucht Wachstum", sagte der CDU-Politiker. "Wir sind im dritten Rezessionsjahr." Drei Rezessionsjahre in Folge habe es bisher in Deutschland noch nicht gegeben - weder während der Ölkrisen noch in der Corona-Pandemie.