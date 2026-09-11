Ist Thüringen als eines der materiell ärmsten Bundesländer Deutschlands: Wie drastisch die Situation ist, wird beim Blick auf die Erbschaftssteuer besonders deutlich – und die Lage scheint sich sogar noch zu verschärfen. Zwar meldete das Landesamt für Statistik jüngst einen Anstieg bei den 2025 festgesetzten Erbschafts- und Schenkungssteuern um 7,3 Millionen auf 47,2 Millionen Euro – doch im Vergleich zu anderen Bundesländern sind das Peanuts.