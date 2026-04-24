Droht Unbill aus der wilden Welt, lässt die Bundesregierung Geld übers Land regnen. Dieses Rezept ist, seit die diversen Finanz-, Corona- und Kriegskrisen den Normalzustand bilden, zum Standard deutscher Politik geworden. Nun ist es in der Tat ein Privileg, dass unser Staat so handlungsfähig ist und unser Wohlstand so groß, dass wir uns fette Finanzhilfen leisten können, die das Überleben in der Krise leichter machen. Der Großteil der Menschheit muss ohne solche Polsterungen auskommen. Jedoch: Mit jeder neuen Krise wird der Nutzen fraglicher.