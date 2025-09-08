Für alle Fälle hatte Sternwartenleiter Olaf Kreter Sonntagabend zwei Vorträge vorbereitet und erzählte Interessierten Wissenswertes zum Mond und zu Finsternissen. Und eine Ausstellung über die Entstehung von Finsternissen gab es auch. „Man weiß ja nie, ob es mit der Beobachtung klappt“, war Kretzers Ansatz. Nach der Theorie lockten Fernrohre ins Freie; Mitglieder des Vereins Sternfreunde Suhl betreuten sie und standen als Gesprächspartner zur Verfügung. „Dann haben wir gewartet, dass sich der Mond zeigt“, so Kretzer.