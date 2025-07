Jedes Mal, wenn Christian Kühne auf dem Weg zum Suhler Hoheloh ist, hat er ein flaues Gefühl im Magen. Vor allem dann, wenn in der Nacht zuvor lärmende Passanten an seiner Wohnung, die direkt an der Einflugschneise zur Innenstadt liegt, vorbeigezogen sind. An solchen Tagen hofft der Vereinschef der Suhler Sternfreunde jedes Mal aufs Neue, dass er diesmal nicht mit Zerstörungen rund um die Sternwarte konfrontiert wird. Zum ganz normalen Standard gehören nach sommerlichen Partynächten zerschlagene Flaschen, Müllrückstände von zuvor gefeierten Partys und Beschmierungen jeder Art. Freilich gibt es auch ganz andere Kaliber, beispielsweise angefackelte oder durchtrennte Kabel.