Die jahrzehntelange Freundschaft zwischen der Sowjetunion und der DDR, später zwischen Russland und Deutschland, hat auch und gerade in Suhl wegen seiner langjährigen Partnerschaft mit dem russischen Kaluga viele Spuren hinterlassen. Spuren, die nicht vergessen werden und nach Kriegsende mit neuem Leben gefüllt werden sollen. Gemeinsam mit der Deutsch-Russischen-Freundschaftsgesellschaft haben sich Schüler und Lehrer des Friedrich-König-Gymnasiums deshalb auf Erkundung von sowjetischen und russischen Spuren Spuren in Suhl begeben. Das Gebäude der einstigen Kommandantur in der Bahnhofstraße gehört dazu, das Ehrenmal für die ruhmreiche Sowjetarmee in der Aue, das von 1946 bis 1972 für Beisetzungen sowjetischer Staatsbürger genutzte und kaum bekannte „Russenfeld“ auf dem Hauptfriedhof – und die Schul- und Volkssternwarte auf dem Hoheloh. Diese trägt seit dem 8. Mai 1975 den Namen des sowjetischen Gelehrten „Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski“.