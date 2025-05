Mit dem Tag der Jubiläen in Astronomie und Raumfahrt in der Schul- und Volkssternwarte Suhl standen gleich mehrere Themen auf dem Vortragsprogramm. Sternwartenleiter Olaf Kretzer widmete sich in der ersten Runde am Freitagabend ausschließlich markanten Daten, während der zweite Teil im Zeichen von Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski stand, dessen Namen die Suhler Einrichtung auf dem Hoheloh seit genau 50 Jahren trägt.