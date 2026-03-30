Von wegen, die Sterne währen ewig! Zwar mag es mit unserer vergleichweise kurzen Lebenszeit so wirken, doch verbringt man ein wenig Zeit in der Sternwarte Suhl, so ist man schnell eines besseren belehrt. Zum Astronomischen Tag hielt dessen Leiter Olaf Kretzer einen Vortrag mit dem Titel „Der Himmel über Suhl vor 500 Jahren“. Und dabei wird klar: Der Himmel, in den unsere Vorfahren schauten, unterscheidet sich von dem, in den wir heute blicken.