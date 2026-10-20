Das eigenständige Schulfach Astronomie wird mit dem neuen Lehrplan mit Wirkung ab 2028 in Thüringen künftig wegfallen und in den Physikunterricht eingegliedert werden. Als diese Entscheidung vor einigen Jahren fiel, warnte Sternwarten-Chef Olaf Kretzer eindringlich. „Ich hatte viele Bedenken, dass das astronomische Wissen dadurch immer weiter verschwindet“, erzählt er. Aktuell kommen die Gymnasiasten der neunten oder zehnten Klassen ein ganzes Schuljahr lang für eine Schulstunde Astronomie in die Sternwarte an der Hohe Loh und werden dort unterrichtet. „Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, länger an Projekten zu arbeiten“, sagt Olaf Kretzer.