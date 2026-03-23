Sternwarte Sonneberg: Der Mond hat einen goldenen Henkel

Gemeinsame Himmelsbeobachtungen stehen am Samstag, 28. März, im Mittelpunkt des bundesweiten Astronomietags, der auch an der Sternwarte Sonneberg begangen wird. Bereits ab 19.30 Uhr öffnet das Museum seine Türen und bietet den Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre anzukommen. Zur Einstimmung werden Kaffee und Kuchen angeboten, verspricht Thomas Müller, Leiter des Astronomiemuseums. Die Veranstaltung ist kostenfrei, zum Beobachten des Himmels steht seinen Worten zufolge klassische und moderne Technik zur Verfügung.