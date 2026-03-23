Sternwarte Sonneberg: Der Mond hat einen goldenen Henkel

Auch Jupiter und Venus begleiten den Abendhimmel. Jupiter leuchtet hell im Südwesten, während Venus etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang tief im Westen sichtbar wird. Beide Planeten können oft bereits in der Dämmerung beobachtet werden. Im Teleskop sind bei Jupiter sogar seine vier galileischen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto zu erkennen – so jedenfalls die Hoffnung Müllers auf einen klaren Himmel.