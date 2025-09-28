 
Sternwarte Sonneberg Blick in den Himmel mit dem Smartteleskop

Das Astronomiemuseum startet mit einer neuen Veranstaltungsreihe in den Herbst. Am nächsten Mittwoch, 1. Oktober, geht es los.

 
Sternwarte Sonneberg: Blick in den Himmel mit dem Smartteleskop
Astrofotografie für Kinder. Foto: Museum

Mit der „Astrofotografie für Kinder“ und dem dazugehörigen Angebot für Erwachsene „Der Himmel im Smartteleskop“ kann im Oktober im Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg der Nachthimmel auf moderne Weise entdeckt werden. Das teilt Thomas Müller vom Astronomiemuseum mit.

Smartteleskope – das sind Teleskope, die mitdenken. Sie verbinden moderne Kameratechnik mit intelligenter Steuerung und ermöglichen faszinierende Aufnahmen von fernen Objekten wie Galaxien, Gasnebeln oder Kugelsternhaufen direkt aufs Tablet oder Smartphone. Das Smartteleskop fertigt Bildserien davon an, sammelt also das Licht, und verarbeitet die Bilder gleich intern. Heraus kommen detailreiche Einzelbilder, die Gebilde zeigen, die bei der Beobachtung mit bloßem Auge verborgen bleiben.

„Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern den Himmel auf eine neue Art zeigen“, sagt Museumsleiter Thomas Müller. Mit dem Angebot „Astrofotografie für Kinder“ können bereits junge Sternfreunde spielerisch entdecken, wie moderne Teleskope funktionieren. Erwachsene erwartet im Format „Der Himmel im Smartteleskop“ ein kurzweiliger Ausflug in die digitale Himmelsfotografie, so Müller weiter.

Eine Besonderheit: Die bei jeder Veranstaltung entstandenen Fotos können die Teilnehmer direkt vor Ort oder im Anschluss per E-Mail erhalten – eine bleibende Erinnerung an die eigene digitale Reise durchs All.

Blick auf Lichtjahre entfernte Objekte

„Die neue Reihe ergänzt und erweitert die sehr beliebten und stark nachgefragten Beobachtungsabende des Astronomiemuseums. Denn jede Art der Beobachtung eröffnet einen anderen Blick auf das Universum – jedes Teleskop hat seinen eigenen Himmel. Während das klassische Teleskop den Reiz des direkten Sehens vermittelt, erlaubt das Smartteleskop einen detaillierten Blick auf die viele Lichtjahre entfernten Objekte“, verspricht Thomas Müller.

Die Termine im Oktober

Mittwoch, 1. Oktober, 19.30 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop, Beobachtung in der Sternwarte;

Montag, 6. Oktober, 19 Uhr, Vortrag: Radarmessung von Meteoren und ihre Anwendung im Astronomiemuseum;

Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop, Beobachtung in der Sternwarte;

Freitag, 10. Oktober, 19 Uhr, Astrofotografie für Kinder im Astronomiemuseum;

Samstag, 11. Oktober, 15 Uhr, Teleskopbasteln für Kinder im Astronomiemuseum;

Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, öffentlicher Beobachtungsabend im Astronomiemuseum;

Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop, Beobachtung in der Sternwarte;

Samstag, 18. Oktober, 15 Uhr, Teleskopbasteln für Kinder im Astronomiemuseum;

Samstag, 18. Oktober, 18 Uhr, Regionale Museumsnacht im Astronomiemuseum;

Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop; Beobachtung in der Sternwarte;

Mittwoch, 29. Oktober, 17.30 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop in der Sternwarte.

Weitere Termine für die Monate November und Dezember sowie auch schon für den Januar 2026 finden Interessierte auf der Internetseite des Astronomiemuseums Sonneberg unter

www.astonomiemuseum.de