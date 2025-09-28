Sternwarte Sonneberg: Blick in den Himmel mit dem Smartteleskop

Samstag, 11. Oktober, 20 Uhr, öffentlicher Beobachtungsabend im Astronomiemuseum;
Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop, Beobachtung in der Sternwarte;
Samstag, 18. Oktober, 15 Uhr, Teleskopbasteln für Kinder im Astronomiemuseum;
Samstag, 18. Oktober, 18 Uhr, Regionale Museumsnacht im Astronomiemuseum;
Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop; Beobachtung in der Sternwarte;
Mittwoch, 29. Oktober, 17.30 Uhr, Der Himmel im Smartteleskop in der Sternwarte.
Weitere Termine für die Monate November und Dezember sowie auch schon für den Januar 2026 finden Interessierte auf der Internetseite des Astronomiemuseums Sonneberg unter
www.astonomiemuseum.de