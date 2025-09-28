Sternwarte Sonneberg: Blick in den Himmel mit dem Smartteleskop

Smartteleskope – das sind Teleskope, die mitdenken. Sie verbinden moderne Kameratechnik mit intelligenter Steuerung und ermöglichen faszinierende Aufnahmen von fernen Objekten wie Galaxien, Gasnebeln oder Kugelsternhaufen direkt aufs Tablet oder Smartphone. Das Smartteleskop fertigt Bildserien davon an, sammelt also das Licht, und verarbeitet die Bilder gleich intern. Heraus kommen detailreiche Einzelbilder, die Gebilde zeigen, die bei der Beobachtung mit bloßem Auge verborgen bleiben.