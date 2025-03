Groß angekündigt war nämlich im Rahmen des Astronomietages 2025 eine partielle Sonnenfinsternis, die man unter anderem auch an der Sternwarte Rotheul, im südlichsten Zipfel des Landkreises Sonneberg, hätte sehen können. Der Leiter der kleinen privaten Sternwarte, Henry Bolgehn, hat sich auf diesen Tag mit seinem Helferteam und Dank der engagierten Unterstützung durch den Astronomiestammtisch Mitwitz bestens auf das außergewöhnliche Ereignis vorbereitet. Nach Rotheul kamen auch viele Interessierte, die das Himmelsspektakel mitverfolgen wollten, unter anderem eine Wandergruppe aus Neuhaus am Rennweg, die die örtlichen Wustungen und das grüne Band an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu Fuß besuchten. Trotz anfänglicher Bewölkung zeigte sich dann doch Wetterbesserung und die Wolken lockerten auf, sodass sich die Sonne, sehr zur Freude der Besucher, schließlich zeigte und das kosmische Schauspiel beobachtet werden konnte.