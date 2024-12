Sternwarte Neufang: Blick auf den Festtagshimmel

Überhaupt ist die Zeit um die Feiertage auch astronomisch spannend. Mit einem Vortrag „Der Stern von Bethlehem“, der auch für Kinder geeignet ist, bietet das Museumsteam einen täglichen Vortrag an. Zwischen 25. und 30. Dezember sowie vom 1. bis 5. Januar wird er angeboten. Im Rahmen eines Museumsbesuchs kann der Vortrag ohne Aufpreis besucht werden. Das Matthäusevangelium erzählt die Geschichte vom Stern von Betlehem, der die Sterndeuter oder Weisen aus dem Osten zum Geburtsort von Jesus Christus geführt hat. Sie sahen diesen besonderen Stern am Himmel und folgten ihm, bis sie das Jesuskind fanden. Aber was könnte dieser „Stern“ aus der Sicht der Astronomie gewesen sein? Um das herauszufinden, gibt es während des Vortrags eine Reise in die Vergangenheit. Dabei schauen sich die Besucher Himmelsereignisse an, die damals stattgefunden haben könnten. Vielleicht war es eine besondere Konstellation von Planeten, die so hell strahlte, dass sie wie ein neuer Stern aussah. Oder vielleicht war es das Aufleuchten einer Supernova, eines explodierenden Sterns, der den Himmel erhellte.