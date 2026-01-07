Reges Treiben herrschte im Bildungszentrum der Thüringer Polizei am Meininger Drachenberg: Mit goldenen Kronen, bunten Gewändern und einem Stern in der Hand machten die Sternsinger dort am Dienstagnachmittag Station. Sie brachten den traditionellen Segen „Christus Mansionem Benedicat“ („Gott segne dieses Haus“) und sammelten Spenden für die bundesweite Aktion. Der Leitende Polizeidirektor Jürgen Loyen übergab ihnen einen Spenden-Scheck.