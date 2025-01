Geschafft, aber glücklich – die Sternsinger sagen danke: Am vergangenen Sonntag wurden in Wolfmannshausen im Gottesdienst 17 Sternsinger ausgesandt. Bei eisiger Kälte und Sonnenschein besuchten sie in fünf Gruppen 125 Haushalte. Sie brachten den Segen für das neue Jahr und sammelten für Kinder in Not. Dabei kamen 1191 Euro zusammen. Eine Woche zuvor waren bereits elf Sternsinger in Behrungen unterwegs und sammelten 710 Euro ein. Somit brachte die Aktion 1901 Euro zusammen – eine stolze Summe. Stärken konnten sich die Sternsinger anschließend beim warmen Mittagessen im Gemeindesaal. Alle waren sich einig: Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei. Ein Dank ging an alle Muttis, die die Aktion unterstützten.