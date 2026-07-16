„Gebracht haben die Rüttelstreifen nichts“, finden Stefan Lange und Frank Bartholomäus vom Hotel und Restaurant „Sterngrund“. Seit September des vergangenen Jahres sollen die beim Überfahren erzeugten Vibrationen und Geräusche die beliebte Raserei auf der Strecke zwischen Zella-Mehlis und Oberhof eindämmen. Doch genau das können die beiden Inhaber des Traditionshauses, das sie vor 25 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erlöst und zu einem beliebten Ausflugsziel umgebaut haben, nicht bestätigen.