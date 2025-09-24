Es sind jedes Mal vier Schläge, die den ganzen Bus erzittern lassen. Wenn das Fahrzeug über die Rüttelstreifen auf der Straße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof rollt, scheppert und kracht es überall. Es ist laut, viel lauter als bei der Überfahrt in einem Auto. Sieben Mal erleben Busfahrer und Fahrgäste zwischen Zella-Mehlis und Oberhof diesen Wahnsinn, wie ihn der Zella-Mehliser Busunternehmer Volker Gröschel nennt. Durch die starken Vibrationen hätten sich bereits mehrere Schrauben im Fahrgastraum gelöst und seien aus den Löchern gefallen. „Dabei ist das kein alter Bus, der hier auseinanderfällt. Er ist gerade mal fünf Jahre“, sagt Volker Gröschel, während er die nächste Schraube vom Boden aufhebt. Er vermutet, dass der breite Radstand der Busse für den Krach und die starke Vibration verantwortlich ist. Und er befürchtet an seinen Fahrzeugen noch viel schlimmere Schäden, die dann richtig ins Geld gehen werden.