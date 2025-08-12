Sternenparkfest am Weidberg: Was, schon zehn Jahre Arche Rhön?

Das Sternenparkfest ist wie jedes Jahr der festliche Abschluss der Sternenparkwochen, die von der Rhön GmbH und Biosphärenreservat Rhön ausgerichtet werden – ein Spaß für Groß und Klein und ein unvergesslicher Tag für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Freuen dürfen sich die Besucher an diesem Tag auf spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Sterne – denn schließlich sind die Arche und der Weidberg ein Teil des Rhöner Sternenpark-Konzeptes. Von wissenschaftlichen Fakten bis zu mythologischen Geschichten gibt es am Sonntag allerhand zu hören und zu erleben. „Mit speziellen Sonnenteleskopen kann man auch live einen Blick auf Sonnenflecken werfen“, verspricht Weidbergvereins-Chef Mathias Schmidt.