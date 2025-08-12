 
Sternenparkfest am Weidberg Was, schon zehn Jahre Arche Rhön?

Ist das wirklich schon zehn Jahre her, dass ein Ministerpräsident auf den Weidberg kam und ein Rhöner Tourismusprojekt einweihte? Jawohl – und das wird nun gefeiert.

 
Sternenparkfest am Weidberg: Was, schon zehn Jahre Arche Rhön?
Im August 2015 gab Bodo Ramelow (Zweiter von links) mit Kaltenwestheims Bürgermeister Harald Heim (Dritter von links) und Ehrengästen den Neubau Arche frei. Foto: Iris Friedrich/Archiv

Auch in diesem Jahr lädt die Erlebniswelt Rhönwald bei Kaltenwestheim zum beliebten Sternenparkfest ein – und diesmal gibt’s einen besonderen Grund zum Feiern: zehn Jahre Arche-Rhön. 2015 war durch den damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit Kanonenschuss und einer Festveranstaltung die neue Attraktion auf dem Weidberg – durchs Land mit Millionen gefördert – eingeweiht worden. Daran wird gewiss erinnert, wenn an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Jubiläum begangen wird. Persönlich eingeladen worden sind all jene Personen, die an der Entstehung und Weiterentwicklung der Arche Rhön sowie der Erlebniswelt Rhönwald beteiligt waren – und es zum Teil noch sind.

Das Sternenparkfest ist wie jedes Jahr der festliche Abschluss der Sternenparkwochen, die von der Rhön GmbH und Biosphärenreservat Rhön ausgerichtet werden – ein Spaß für Groß und Klein und ein unvergesslicher Tag für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Freuen dürfen sich die Besucher an diesem Tag auf spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Sterne – denn schließlich sind die Arche und der Weidberg ein Teil des Rhöner Sternenpark-Konzeptes. Von wissenschaftlichen Fakten bis zu mythologischen Geschichten gibt es am Sonntag allerhand zu hören und zu erleben. „Mit speziellen Sonnenteleskopen kann man auch live einen Blick auf Sonnenflecken werfen“, verspricht Weidbergvereins-Chef Mathias Schmidt.

Die weiteren Highlights in diesem Jahr sind ein Traktortreffen und ein Baggerpark. Alle Traktorfahrer erhalten übrigens ein Getränk und eine Bratwurst frei. Zu erleben gibt es laut Schmidt beeindruckende Vorführungen land- und forstwirtschaftlicher Maschinen. Auch bei einer Rundfahrt selbst einzusteigen, ist am Sonntag möglich. Zusätzlich gibt’s Kutsch- und Traktorfahrten, eine Tombola, Infostände der Sternenführer und des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, eine Rätselrallye und anderes mehr. Außerdem erwarten die Besucher ein stimmungsvoller Gottesdienst unter freiem Himmel, der um 10.30 Uhr beginnt, ein buntes Markttreiben mit vielen Ständen zum Stöbern und Entdecken sowie Musik mit DJ Steffen.

Bastelstationen für kleine Künstler bieten Beschäftigung – passend zum Ort werden unter anderem Sonnenfinsternisbrillen gebastelt. Eine Hüpfburg und eine Strohburg werden die Kinderherzen höher schlagen lassen. Und natürlich gibt es Spezialitäten wie Kuchen, Waffeln, Eis, Cocktails, Ziegenbratwurst und Gutes vom Grill.