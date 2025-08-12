Sternenparkfest am Weidberg: Was, schon zehn Jahre Arche Rhön?

Auch in diesem Jahr lädt die Erlebniswelt Rhönwald bei Kaltenwestheim zum beliebten Sternenparkfest ein – und diesmal gibt’s einen besonderen Grund zum Feiern: zehn Jahre Arche-Rhön. 2015 war durch den damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit Kanonenschuss und einer Festveranstaltung die neue Attraktion auf dem Weidberg – durchs Land mit Millionen gefördert – eingeweiht worden. Daran wird gewiss erinnert, wenn an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Jubiläum begangen wird. Persönlich eingeladen worden sind all jene Personen, die an der Entstehung und Weiterentwicklung der Arche Rhön sowie der Erlebniswelt Rhönwald beteiligt waren – und es zum Teil noch sind.