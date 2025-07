Vom 25. Juli bis 17. August wird die Rhön erneut zum leuchtenden Vorbild für nachhaltigen Nachtschutz: Die Sternenparkwochen gehen in ihre sechste Runde – mit einem vielfältigen Programm für alle, die den Sternenhimmel nicht nur sehen, sondern erleben wollen. In allen drei Bundesländern und fünf Landkreisen der Rhön setzen die drei Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön gemeinsam mit der Rhön GmbH, ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und für die Bewahrung der natürlichen Nacht. Ob bei geführten Sternenwanderungen, Astrofotografie-Kursen, einem Picknick mit regionalem Wein, Pilates unter dem Sternenzelt oder einer Ballonfahrt in der Dämmerung – das Angebot der Sternenparkwochen zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Naturerleben bei Nacht sein kann. Neu sind unter anderem barrierearme Angebote oder nächtliche Exkursionen zu Fledermäusen und Nachtfaltern.