Es ist Mitternacht. Minus zwölf Grad, Schnee liegt auf dem Sternenschauplatz am Gläser, dem Dermbacher Hausberg. Darüber öffnet sich die gesamte Sternenpracht des Rhöner Sternenhimmels. Plötzlich tauchen aus dem Dunklen der Nacht, zwei Gestalten auf und bauen ihre Kameras auf. Es sind Sabine Frank, Sternenpark-Koordinatorin der Rhön, und der promovierte Physiker und Astronom Andreas Hänel von der Fachgruppe „Dark Sky“, der Vereinigung der Sternenfreunde.