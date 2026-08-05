Wie enthusiastisch muss man sein, wenn man sich wegen Sonne, Mond und Sternen ins Flugzeug oder ins Auto setzt und bis nach Spanien düst? Für Wolfgang Fiedler, bekannt als Astronomie-Lehrer am Henfling-Gymnasium und Leiter der Sternwarte an der Volkshochschule Meiningen, war es keine Frage, das am 12. August anstehende Ereignis totale Sonnenfinsternis da zu erleben, wo man es wahrscheinlich ohne Beeinträchtigungen und am besten sehen kann: in Spanien. „Ich werde das Schauspiel mit eigenen Augen verfolgen und am Donnerstag dann mit dem Auto wieder zurück in Richtung Deutschland starten“, kündigt er an. Das wäre dann ein ganz schöner Ritt – aber rechtzeitig, um zur Sternennacht wieder auf der Geba zu sein, wo er ein anderes Sternenspektakel moderiert. „Nehmen Sie es mir also nicht übel, wenn ich bei der Führung durch den Abend vielleicht einmal gähne, weil ich dann drei Autotage hinter mir habe“, warnt Wolfgang Fiedler die Besucher der Nacht der Perseiden auf der Geba scherzhaft vor.