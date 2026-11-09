Es war ein Strahlen, das am späten Dienstagabend die kompletten 125 Kilometer von der Landeshauptstadt bis nach Südthüringen überdauerte: Mit dem „Kleinen Stern des Sports in Silber“ im Gepäck trat die zwölfköpfige Delegation des TSV 1924 Eicha die Heimreise an. Bei der feierlichen Landesgala im traditionsreichen Erfurter Rathaus sicherte sich der Verein für sein beispielgebendes Projekt „Gemeinsam stark: Integration und Inklusion im Kindersport“ den zweiten Platz – dotiert mit 1.500 Euro und begleitet von tosendem Applaus der Thüringer Sportfamilie.