Sterne des Sports: ASV Schleusingen freut sich über 500 Euro

Die Schleusinger hatten sich mit dem Projekt „Wir holen den Landeswettbewerb nach Schleusingen!“ beworben. Seit 2008 engagiert sich die Abteilung Tischtennis im Athletik-Sport-Verein 1932 für gelebte Inklusion. Alle Mitglieder spielen und trainieren hier gemeinsam. Herzstück sind dabei die Unified Teams, in denen immer ein Sportler mit und einer ohne Beeinträchtigung im Doppel spielen. Mit Special Olympics Thüringen verbindet den Verein eine langjährige Zusammenarbeit.