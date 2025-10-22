Sterne des Sports: ASV Schleusingen freut sich über 500 Euro

Große Freude bei sechs Thüringer Sportvereinen, die am Dienstagabend für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement im Rahmen des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ auf Landesebene ausgezeichnet wurden.
Beim Landeswettbewerb „Sterne des Sports“ geht einer von drei Förderpreisen an die Südthüringer. Den Sieg fährt ein Weimarer Verein ein.
Der „Große Stern des Sports in Silber“ und 2500 Euro gingen an die DLRG Weimar e.V. Mit den beiden Preisen „Kleiner Stern des Sports in Silber“ und 1500 beziehungsweise 1000 Euro wurden der LSV 49 Oettersdorf e.V. und der TC „submarin“ Pößneck e.V. ausgezeichnet. Die drei Förderpreisträger sind der ASV 1932 Schleusingen e.V., Post SV Zeulenroda e.V. und SV Kraftverkehr Heiligenstadt e.V. Sie erhielten jeweils einen Scheck in Höhe von 500 Euro.
Die Schleusinger hatten sich mit dem Projekt „Wir holen den Landeswettbewerb nach Schleusingen!“ beworben. Seit 2008 engagiert sich die Abteilung Tischtennis im Athletik-Sport-Verein 1932 für gelebte Inklusion. Alle Mitglieder spielen und trainieren hier gemeinsam. Herzstück sind dabei die Unified Teams, in denen immer ein Sportler mit und einer ohne Beeinträchtigung im Doppel spielen. Mit Special Olympics Thüringen verbindet den Verein eine langjährige Zusammenarbeit.
Der DLRG Weimar e.V. nimmt als Sieger des Abends automatisch am Entscheid auf Bundesebene teil und hat die Chance, für Thüringen Gold zu gewinnen: entweder den „Großen Stern des Sports in Gold“ oder einen der weiteren Sterne in Gold. Diese werden dann als Bundespreise im Januar in Berlin vergeben – persönlich von Bundeskanzler Friedrich Merz oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Mit dem Wettbewerb „Sterne des Sports“ wird alljährlich das ehrenamtliche Engagement in Sportvereinen von der Lokal- über die Landes- bis zur Bundesebene gewürdigt. Gefragt sind Projekte und Initiativen von Sportvereinen, die zum Gemeinwohl beitragen.