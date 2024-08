Welche Möbel standen in Goethes Wohnzimmer? Wie wurde der Thüringer Kloß in vergangenen Jahrhunderten zubereitet? Und wurde der erste Gartenzwerg tatsächlich in Gräfenroda erfunden? Wer sich diese Fragen stellt, findet im Ilm-Kreis mit Sicherheit eine Antwort. Hiesige Museen haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, kostbare Artefakte zu hüten und von längst vergangenen Zeiten zu berichten. Unzählige Touristen reisen jedes Jahr an, um mehr über die kultur- und geschichtsträchtige Region zu erfahren. Der ein oder andere Besucher gibt im Internet Empfehlungen für seine Mitmenschen ab, berichtet, was ihm während des Museumsbesuches gut und nicht so gut gefallen hat. Über Google ist es sogar möglich, die Museen der Region mit Sternen zu bewerten. Auf der Sterne-Skala steht ein Stern für großen Verbesserungsbedarf, fünf Sterne für vollkommene Zufriedenheit.