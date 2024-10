Ganz dem Motto: „Das Beste kommt zum Schluss!“ findet vom 31. Oktober bis 3. November die Kirmes in Stepfershausen statt. Wie immer startet das Traditionsfest mit dem Antrinken am 31. Oktober ab 20 Uhr im Gasthaus „Zum Grünen Baum“. Mit dem Kirmesgottesdienst geht es am Freitag um 17 Uhr in der Trinitatiskirche weiter. Im Anschluss geht es ins Gasthaus „Zur Linde“, wo ab 20 Uhr der Kirmestanz mit der Band „The Lucky Tones“ auf dem Saal beginnt. Traditionelle werden den Bewohnern am Samstag von der Kirmesgesellschaft ab 8 Uhr die Ständchen gebracht und auch der Ortsteil Träbes schließt sich an. Abends heißt es dann ab 20 Uhr wieder im Gasthaus „Zur Linde“: Kirmestanz mit der „Ringo Fischer Band“ und einem Wunsch-DJ. Ins Gasthaus „Zum Grünen Baum“ geht es dann wieder am Sonntag, dort wird ab 10 Uhr Frühschoppen gehalten. Und um 14 Uhr findet der Kindertanz statt. Den Abschluss der Kirmes gestaltet DJ Deelex. Der veranstaltende Stepfershäuser Jugend- und Kirmesverein hofft natürlich auf viele Besucher.