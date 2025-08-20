Das Backhausfest hat Tradition in Stepfershausen, vergangenes Wochenende ist es wieder soweit gewesen. Treue Fans wissen, dass mitten in Stepfershausen am Gänsebrunnen ein gut funktionierendes Backhaus steht, welches regelmäßig zum Backen von Zwiebelkuchen angeheizt wird. Einmal im Jahr wird dort ein Fest gefeiert, bei dem nicht nur Spezialitäten aus dem Backhaus angeboten werden, sondern auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm stattfindet.