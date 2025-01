Das sind die Pläne in Jena

Die Stadt will in Gebieten mit besonders guter Nahverkehrsanbindung weniger Stellplätze bei Bauprojekten ermöglichen. Das ist zwar auch schon landesweit geregelt. Jena will aber noch weiter gehen und in besonders gut angebundenen Gebieten bis zu 30 Prozent unter den landesweiten Vorgaben liegen, sagt der Dezernent für Stadtentwicklung, Christian Gerlitz. So könnten beispielsweise für ein Mehrfamilienhaus statt mindestens einem nur noch 0,7 Stellplätze pro Wohnung nötig sein.