Stellenabbau und Sozialstaat: Bas fordert Merz-Bekenntnis zu Industriearbeitsplätzen

Landshut - Vor dem Hintergrund von Stellenstreichungen in der Industrie hat SPD-Chefin Bärbel Bas eine klare Positionierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Erhalt von Industriearbeitsplätzen gefordert. "Ich erwarte hier auch ein Bekenntnis des Bundeskanzlers, dass wir sagen, wir kämpfen gemeinsam dafür, dass Deutschland ein Industrieland bleibt, dass die Industriearbeitsplätze hier geschützt werden und dass wir gemeinsam einen Weg in die Zukunft gehen", sagte die Bundesarbeitsministerin beim Parteitag der Bayern-SPD in Landshut. Dafür brauche es viele Instrumente.