Wie bringt man Künstler und Menschen aus Politik, Wirtschaft oder Sport miteinander ins Gespräch? – Beispielsweise bei Treffen, wie sie der Verband Bildender Künstler Thüringen im Rahmen des Formats „Blind Date – Kunst trifft Gesellschaft“ Ende vergangenen Jahres in Angriff nahm. Hierfür rief er seine Mitglieder auf, sich mit Arbeiten zu gesellschaftlich relevanten Themen oder ihren persönlichen Lieblingsstücken am Projekt der Themenreihe „Wert der Kreativität“ zu beteiligen. Anschließend wurden 54 Bewerber ausgelost und ihnen Partner aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Thüringen zur Seite gestellt. Ziel der Aktion war es, gegensätzliche Lebensentwürfe zu verbinden und die Partner für den Wert von Kreativität zu sensibilisieren.