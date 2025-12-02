„Hoch auf die Steinsburg lasst uns zieh’n, auf dem Gipfel wir dann stehn./Kleine Städtchen, schmucke Dörfer, stolze Burgen rings wir seh’n…“, so lautet das Steinsburg-Lied, das vielen noch vom Sommerfest in Erinnerung blieb. Die Steinsburg ist ein häufiges Ziel, wenn es um die Erhaltung dieses historischen Kulturguts geht. Am vergangenen Freitag war der Weg weniger beschwerlich, da der Treffpunkt die Gaststätte „Ohne Namen“ war. Dort begrüßte Vereinsvorsitzender Johannes Bäumert ein Drittel der 93 Mitglieder in vorweihnachtlicher Runde. Er dankte allen Mitgliedern und Unterstützern, die im Laufe des Jahres die Arbeit und Veranstaltungen des Vereins unterstützten.