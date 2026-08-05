Rückhalt für weibliche Besetzung auch aus der CSU
Auch aus Aigners eigener Partei, der CSU, erhielt sie umgehend Rückendeckung: "Deutschland ist reif für eine Bundespräsidentin. Eine Frau als unser Staatsoberhaupt ist ein Gewinn für die Menschen im Land und die Politik", sagte die Vorsitzende der Frauenunion in der CSU, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, dem BR. Frauen stünden für eine wertebasierte, verantwortungsvolle, demokratische, nahe und emphatische Politik. "Halt und Orientierung geben und einen klaren Kompass aufzeigen können Frauen genauso. Es gibt absolut keinen Grund daran zu zweifeln, dass eine Frau dieses Amt ausüben kann."