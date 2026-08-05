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Steinmeier-Nachfolge SPD-Politiker Wiese: Es ist Zeit für eine Bundespräsidentin

Ist die Zeit reif für die erste Bundespräsidentin? Für die SPD führt kein Weg daran vorbei. Auch aus der CSU kommt eine klare Festlegung.

Steinmeier-Nachfolge: SPD-Politiker Wiese: Es ist Zeit für eine Bundespräsidentin
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Vorschläge für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen im Herbst stehen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin - Die SPD-Fraktion pocht weiter auf eine Frau im obersten deutschen Staatsamt. "Ich glaube, es ist Zeit für eine Präsidentin", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Wiese, in Berlin. Es wäre richtig und gut, in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier eine Bundespräsidentin zu haben. 

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Wiese reagierte auf Äußerungen von Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), auch ein Mann müsse im Amt möglich sein. "Wir sollten da offen rangehen", hatte Frei dem Sender Welt-TV gesagt. Die Union beansprucht das Vorschlagsrecht für das Amt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einem Jahr gesagt, er könne sich eine Bundespräsidentin sehr gut vorstellen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Herbst wollen die Spitzen der Union ihren Wunschkandidaten bekanntgeben.

Rückhalt für weibliche Besetzung auch aus der CSU

Auch aus Aigners eigener Partei, der CSU, erhielt sie umgehend Rückendeckung: "Deutschland ist reif für eine Bundespräsidentin. Eine Frau als unser Staatsoberhaupt ist ein Gewinn für die Menschen im Land und die Politik", sagte die Vorsitzende der Frauenunion in der CSU, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, dem BR. Frauen stünden für eine wertebasierte, verantwortungsvolle, demokratische, nahe und emphatische Politik. "Halt und Orientierung geben und einen klaren Kompass aufzeigen können Frauen genauso. Es gibt absolut keinen Grund daran zu zweifeln, dass eine Frau dieses Amt ausüben kann."

Bundesversammlung findet Ende Januar 2027 statt

Die Wahl von Steinmeiers Nachfolge steht am 30. Januar an. Steinmeier selbst darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als mögliche Kandidatin kursiert seit einiger Zeit neben anderen die CSU-Politikerin Ilse Aigner. Wiese erklärte: "Das ist sicherlich etwas, dem können wir uns als SPD auch annähern".