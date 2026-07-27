Berlin - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) wäre aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine "respektable, denkbare Bundespräsidentin". Das sagte Merz in Berlin nach Beratungen von CDU-Gremien. Merz machte zugleich deutlich, dass es noch keine Entscheidung gebe, wen die Union vorschlagen wolle. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte Aigner für das höchste Staatsamt ins Spiel gebracht. Aigner selbst hatte auf die Frage, ob sie für das höchste Amt bereitstünde, zuletzt gesagt: "Diese Frage stellt sich jetzt nicht".