Merz sagte, die Union werde die Gespräche auch mit den Sozialdemokraten zu führen haben, möglicherweise mit anderen Fraktionen der Bundesversammlung. Ein Kandidat oder eine Kandidatin müsse eine breite Zustimmung in der Bundesversammlung und dann auch eine breite Zustimmung in der Bevölkerung finden. Man lebe in einer herausfordernden Zeit, zu der eine Bundespräsidentin oder ein Bundespräsident auch etwas sagen können müsse. "Das ist der Maßstab, an dem wir uns orientieren."