Steinmeier-Nachfolge Krisenmanagerin und Brückenbauerin in rauen Zeiten gefragt

"In Zeiten instabiler parlamentarischer Mehrheiten bildet der Bundespräsident als Kanzlermacher eine Art politischer "Reserve"", schreibt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte in einem Buch über die Gestaltungspotenziale der Bundespräsidenten.

So ist es nach Artikel 63 des Grundgesetzes der Bundespräsident, der für die Wahl des Bundeskanzlers dem Bundestag einen Vorschlag macht. Er ist es auch, der den Gewählten und sein Kabinett ernennt. Weitere Befugnisse bekommt der Bundespräsident, wenn im ersten Wahlgang und dann innerhalb einer 14-Tage-Frist in weiteren Wahlgängen im Bundestag kein Kandidat die nötige Kanzlermehrheit erhält. Dann reicht in einem weiteren Wahlgang die einfache Mehrheit.

Den so Gewählten kann der Bundespräsident ernennen - muss es aber nicht. Alternativ kann er den Bundestag auflösen. So wie er nach Artikel 68 Grundgesetz nach einer verlorenen Vertrauensfrage eines Kanzlers auf dessen Vorschlag hin den Bundestag binnen 21 Tagen auflösen kann, aber nicht muss.

Neue Fragestellungen für Bundespräsidenten denkbar

Einen nur mit einfacher Mehrheit gewählten Kanzler nicht ernennen? Den Vorschlag eines Kanzlers auf Auflösung des Bundestags ignorieren? In der Geschichte der Bundesrepublik wäre das ein Novum. Bei instabiler werdenden politischen Verhältnissen könnten Fragen dieser Art aber durchaus auf künftige Staatsoberhäupter zukommen.

Dabei geht es auch um komplizierte verfassungsrechtliche Zusammenhänge, was zu der Forderung führte, das neue Staatsoberhaupt müsse ein Jurist sein. Aigner ist Elektrotechnikerin. Ein Manko? Nicht wirklich. Eines der 16 Referate des Bundespräsidialamts ist das Rechtsreferat, unter den mehr als 200 Beschäftigten der Behörde sind Juristen zuhauf. Und in der Krise nach dem Jamaika-Scheitern suchte selbst der Jurist Steinmeier Rat beim Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle.