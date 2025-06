Nachdem am Donnerstagabend der Eisbock-Bieranstich im Jugendklub vollzogen worden war, ging die Kirmes nach vier Tagen Action am Sonntag zu Ende. Der traditionelle Bieranstich in der Festhalle vom Ortsteilbürgermeister Roman Koch sorgte wegen der „Bierdusche“ im Vorjahr für regen Andrang. So war man gespannt, ob es diesmal eine Neuauflage geben würde. Vereinsoberhaupt Mirko Jacob vergab schon mal sicherheitshalber kurz vorm Prozedere Regenschirme an die nahe am Bierfass sitzenden Festbesucher. Gebraucht wurde diese nicht: Kochs Schläge an den Bierhahn saßen zwar, doch der vermeintliche Akt entpuppte sich als Täuschung.