„Die ersten waren schon zwei Stunden früher da“, sagt Lisa Zentgraf. Bereits der erste von drei Aprilsamstagen, die sie und Nils Zitzmann, die neuen Besitzer Baumschmuck-Immobilie in Steinheid, sich ausgesucht hatten, war ein Publikumsrenner. Die Angelegenheit hatte sich herumgesprochen und so stoppten Samstagmittag nicht nur Fahrzeuge mit SON-, HBN- oder SLF-Kennzeichen, sondern auch solche mit größerer Distanz, aus Oberfranken, Hessen und Sachsen.