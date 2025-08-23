Steinheid: Party für den guten Zweck

Einmal mehr geht das Event auf der Freifläche des vormaligen Tegut-Marktes im Göritzweg über die Bühne. Beginn ist um 14 Uhr. Der Nachmittag ist auf die ganze Familie ausgerichtet: In petto ist beispielsweise Fußball-Dart. Die Bergwacht gibt alten und jungen „Aufsteigern“ Hilfestellung an der Kletterwand. Auch eine Hüpfburg zum Toben für die Kleinsten wird nicht fehlen.