Steinheid: Party für den guten Zweck

Ein kleines Jubiläum steht den Steinheidern am Samstag, 30. August, ins Haus: Dann steigt das fünfte Rock-Open-Air in der Bergstadt.
Am 30. August findet erneut der Spendenrock Steinheid statt – ein Benefizkonzert, bei dem sämtliche Einnahmen vollständig vier örtlichen Vereinen (Kindergarten, Grundschule, Fußballverein und Bergwacht) zugutekommen.
Was 2018 auf Initiative von Reik Paukstadt begann, hat seither bei jeder Neuauflage Hunderte von Besuchern gelockt.
Einmal mehr geht das Event auf der Freifläche des vormaligen Tegut-Marktes im Göritzweg über die Bühne. Beginn ist um 14 Uhr. Der Nachmittag ist auf die ganze Familie ausgerichtet: In petto ist beispielsweise Fußball-Dart. Die Bergwacht gibt alten und jungen „Aufsteigern“ Hilfestellung an der Kletterwand. Auch eine Hüpfburg zum Toben für die Kleinsten wird nicht fehlen.
Die Band „Any Tuesday“ aus Lauscha lässt am Sonnabend mit Akustik-Rock aufhorchen. Auch „Rock 69“ aus Gräfenthal greifen einmal mehr in die Saiten.
Derweil stellen die beteiligten Vereine wie gewohnt eine abwechslungsreiche Fressmeile auf die Beine. Roger Müller vom Förderkreis der Grundschule hofft entsprechend auf viele Besucher, die sich im Sinne des guten Zwecks bewirten lassen.