Es sind die kleinen Geschichten des Lebens, die Erinnerungen an frühere Zeiten und die manchmal recht eigenwilligen Begebenheiten des Alltags, die in der heimischen Mundart ihren ganz besonderen Reiz entfalten. Beim Mundartnachmittag am Sonntag im Kirmeszimmer in Steinheid zeigte sich einmal mehr, wie viel Humor, Herzlichkeit und Heimatverbundenheit in der Sprache der Menschen dieser Region stecken. Mehr als 100 Besucher waren gekommen, um gemeinsam einige unterhaltsame Stunden zu verbringen.