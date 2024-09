Ein bisschen erinnern sie an die Musketiere: Einer für alle und alle – für die Kaninchen. Am Wochenende luden die Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins T636 Steinheid und Umgebung in die Steinheider Mehrzweckhalle zur 19. Rennsteigschau ein. 130 Kaninchen von rund 20 verschiedenen Rassen vom Zwerg- oder Kleinwidder über Perlfeh und Kleinsilber bis zum Thüringer Rex gab es zu bestaunen, erklärte Matthias Wöhner. Eigentlich, so der Ausstellungsverantwortliche vom gastgebenden Verein, hätten es durchaus mehr sein können. Doch da erst am Wochenende zuvor in der Oberweißbacher Bauernscheune die 5. Landesjungtierschau für Rassekaninchen in Verbindung mit der 22. Landes-Jugend-Jungtierschau stattgefunden hatte, hielt sich die Teilnehmerzahl diesmal in Grenzen. Schließlich müsse man den Vierbeinern zwischen den Reisen von einem zum anderen Veranstaltungsort auch eine ausreichende Ruhepause gönnen, damit die Begegnung mit dem Publikum nicht in Stress ausartet.