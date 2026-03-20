Nein, bekennen die beiden, richtig durchgearbeitet habe man sich noch nicht. Wie auch. Es sind ja nicht Hunderte Kartons und Kisten, sondern gleich Tausende, die zu sichten sind. Es handelt sich somit nicht um lediglich einige Überbleibsel, eher macht sich der Eindruck breit, dass sie eine Jahresproduktion gewissermaßen geerbt haben: Baumspitzen und Vögelchen, gläserne Gürkchen neben hölzernen Krippen, Eisbären und Rentiere, mit künstlichem Fell oder ohne, dazu Weihnachtsmänner mit Sonnenbrille und Dickbauch. Oder ganz klassisch mit Rauschebart und rotem Mantel.