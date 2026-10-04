Wenn man sich’s denn schönschreiben mag, dann hat dieser Arbeitseinsatz am Nachmittag des 3. Oktober etwas Therapeutisches. Alles kann noch einmal in die Hand genommen und befragt werden zu Geschichten und Anekdoten, die sich mit dem Stück verbinden. Was hat wirklich bleibenden Erinnerungs- und was lediglich überschaubaren Sachwert? Was ist Plunder, was ein kleiner Schatz? Am Schluss der Draufschau packen Margit und Steffen Siegel zusammen mit Jörg Fuchs beherzt die Blech- und Plastik-Pokale im Dutzend in den Korb, um sie treppab im Container zu versenken. Ehrenteller und Urkunden, Dekoblumen und Geschirr, Gläser und Besteck, vor allem aber Pokale, Pokale und noch mehr Pokale treten so ihren letzten Weg an.