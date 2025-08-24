Er begrüßte dazu den Landtagsabgeordneten Henry Worm (CDU), den stellvertretenden Landrat Andreas Groß (AfD), den Neuhäuser Bürgermeister Uwe Scheler, Ortsteilbürgermeister Roman Koch (CDU), Thomas Schröder (Kreisvorsitzender der Rassekaninchenzüchter Sonneberg), Martin Backert (Vorsitzender des Kreisverbands der Geflügelzüchter Sonneberg) sowie Matthias Wöhner (Ausstellungsleiter und stellvertretender Vereinsvorsitzender). Von den 70 Jahren Kaninchenzuchtverein Steinheid ist Billert 50 Jahre dabei. „70 Jahre zieh`n durchs Land mit Herz und Stolz, mit fester Hand…“ erklang zur Überraschung ein arrangiertes Lied über den Verein. „Wir sind noch da, wir geben nicht auf, mit jedem Jahr geht´s weiter bergauf“, heißt es darin, doch die Realität sind anders aus. Wenn es dann erklingt „Steinheid leuchtet, unser Verein, 70 Jahre-wir sind nicht allein“, nährt es die Hoffnung, dass man sich nicht ganz und gar auflöst.