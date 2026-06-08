Steinerne Hochzeit bedeutet: Da ist das wichtigste Ja-Wort im Leben siebenundsechzigeinhalb Jahre her. Pfarrerin Silke Glöckner nannte das Datum beim Festgottesdienst in der evangelischen Kirche von Dermbach: An 29. November 1958 hatte die Ehe von Erna und Karl-Heinz Ramann hier ihren Anfang genommen, und das damals gegebene Versprechen, in guten und in schweren Tagen zusammenzustehen, haben sie über all die Jahrzehnte gehalten.