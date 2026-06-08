Steinerne Hochzeit bedeutet: Da ist das wichtigste Ja-Wort im Leben siebenundsechzigeinhalb Jahre her. Pfarrerin Silke Glöckner nannte das Datum beim Festgottesdienst in der evangelischen Kirche von Dermbach: An 29. November 1958 hatte die Ehe von Erna und Karl-Heinz Ramann hier ihren Anfang genommen, und das damals gegebene Versprechen, in guten und in schweren Tagen zusammenzustehen, haben sie über all die Jahrzehnte gehalten.
Steinerne Hochzeit Langjähriges Eheglück und Engagement in der Rhön
Werner Kaiser 08.06.2026 - 10:00 Uhr