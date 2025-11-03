„Dieses Jahr ist alles anders“, sagt Karin Bodenstein, die das Stück „Feenkram und Krautalarm“ gemeinsam mit Sabine Mergel geschrieben hat und Regie führt. Das liegt zum einen daran, dass sich Karin Bodenstein beruflich verändert hat. „Normalerweise haben wir das Stück bis zum Frühjahr fertig.“ Diesmal jedoch fand sie erst in ihrer ersten Urlaubswoche im Mai die nötige Ruhe zum Schreiben der wieder einmal überaus turbulenten Geschichte.