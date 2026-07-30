Kurz vor der Eröffnung herrscht im neuen Friseursalon in Steinbach noch mächtig Trubel. Wasserleitungen werden in Betrieb genommen, Lampen montiert, Pflegeprodukte in die Regale geräumt und die Kasse ein letztes Mal vor ihrem ersten Einsatz geprüft. Es sind die letzten Handgriffe, bevor sich für Franziska Albrecht am 1. August ein großer Traum erfüllt: Mit „Haarliebe“ wagt die 39-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit.