Kurzentschlossen hatten sich einige Mitglieder der Steinbacher Trachtenkapelle eingefunden, um den Zukunftsschmieden ein paar Ständchen zu spielen. Die erfahrenen Stammtischgänger freuten sich über das spontane Kulturprogramm. Mancher Stammtischneuling staunte hingegen nicht schlecht und fragte in die Runde, ob das immer so sei. Ulrich Kaiser, der unter anderem den Terminkalender der Steinbacher Trachtenkapelle koordiniert, klärte auf: Der musikalische Frühlingsgruß zum ersten Stammtisch des Jahres 2025 sei auch ein Dankeschön an alle, die sich seit 2018 darum bemühen, die Blasmusiktradition im Dorf zu erhalten.