Nun liegt das Urteil vor: Die Stadtratswahl in Steinbach-Hallenberg im Mai 2024 ist vom Verwaltungsgericht Meiningen nach der Wahlanfechtung des Rechtsanwalts Thomas Keller im Juni dieses Jahres für ungültig erklärt worden. Damit hat Keller vor dem Verwaltungsgericht Erfolg. Der Rechtsanwalt war bei der Kommunalwahl selbst für die Wählergemeinschaft Haselgrund (WGH) angetreten, hatte den Einzug in den Stadtrat aber verpasst.