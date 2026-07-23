Als während der Corona-Pandemie Clubs geschlossen waren und Veranstaltungen ausfallen mussten, suchte sich Matthias Wirth seine Bühnen selbst. Der Steinbach-Hallenberger stellte Mischpult und Controller auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, an der Meininger Elisabethenburg, auf dem Knüllfeld, im Freibad oder auf der Hallenburg auf. Unter seinem Künstlernamen „I.Am.Maze“ spielte er elektronische Musik, die anschließend über das Internet verbreitet wurde.