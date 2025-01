Bürgermeister Markus Böttcher gratulierte den beiden im Namen der Stadträte und sagte, er freue sich auf eine konstruktive und sicherlich spannende Zusammenarbeit. In den kommenden drei Jahren soll der Beirat dem Stadtrat in Belangen der Kinder und Jugendlichen beratend zur Seite stehen. Außerdem seien die Mitglieder gleichzeitig direkte Ansprechpartner für alle jungen Menschen in Steinbach-Hallenberg mit all seinen Ortsteilen. Alle neun gewählten Mitglieder waren zur Sitzung und hätten in der Vorstellungsrunde ihr Interesse bekundet, an der Gestaltung des öffentlichen Lebens mitzuwirken. Jugendmitarbeiterin Anja Suchanek erläuterte einige Spielregeln zu den Rechten und Pflichten und übergab den Mitgliedern die aktuelle Geschäftsordnung des vorherigen Beirats. Diese soll in der nächsten Sitzung überarbeitet oder bei Bedarf angepasst werden.