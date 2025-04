„Am Tag, als die Amerikaner kamen, ging bei uns die Sirene. Viele verbrannten schnell noch ihre Hitlerbilder und Fahnen. Später, am Hergeser Viadukt, kamen die Panzer. Da habe ich zum ersten Mal schwarze Soldaten gesehen“, erinnerte sich vor Jahren ein Zeitzeuge an die Tage im Frühjahr 1945. Es sei eine Zeit der geschichtlichen Zäsur gewesen, Eine Zeit der Angst, des Verzichts und Verlustes. „Eine Zeit, die wir uns nicht im Ansatz vorstellen können“, sagte Museumsleiterin, Tanja König zur Eröffnung am Freitag