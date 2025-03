Wasser muss sein. Eierkarton auch. Papierschnipsel gehören ebenso dazu. Sogar zerkleinerte Pappe. Anja Weisheit Renner tauchte sogar Heu in die Schüssel. Wozu denn das? Klarer Fall – zum Papierschöpfen. Schließlich will man nicht nur schnödes einfarbiges Papier, sondern auch buntes und welches mit Mustern. Gleich vier Schüssel standen auf den Tischen im Untergeschoss des Heimathofes in Steinbach-Hallenberg bereit.